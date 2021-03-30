Дожди и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На западе и юге Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 30 марта в Украине облачно с прояснениями. В западных и южных областях местами небольшой дождь, в Карпатах со снегом; на остальной территории без осадков.
Ветер на западе и юге страны юго-западный, на остальной территории - северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в восточных, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях от 1° тепла до 4° мороза; днем 8-13° тепла.
В Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.
Погода в Киеве и области
30 марта по Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°. В Киевской области - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.