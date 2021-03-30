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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 7384 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 189979 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 190996 просмотра

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Дожди и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. На западе и юге Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу синоптиков, 30 марта в Украине облачно с прояснениями. В западных и южных областях местами небольшой дождь, в Карпатах со снегом; на остальной территории без осадков.

Ветер на западе и юге страны юго-западный, на остальной территории - северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях от 1° тепла до 4° мороза; днем 8-13° тепла.

В Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

Погода в Киеве и области

30 марта по Киеву облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°. В Киевской области - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

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