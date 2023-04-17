Дорогу залило водою: у Києві через аварію на водопроводі ускладнено рух бульваром Міхновського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві через аварію на водопровідній мережі ускладнено рух бульваром Миколи Міхновського, передає УНН із посиланням на КМВА.
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За даними КМВА, рух однією смугою вулиці Курганівської обмежено.
"Через пошкодження водопровідної мережі на вулиці Курганівській, 3 стався витік води на проїжджу частину", - йдеться у повідомленні.
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Фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть ремонтні роботи, які передбачають розриття на тротуарі. Пошкодження намагатимуться усунути якомога швидше.
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