Дорогу залило водой: в Киеве из-за аварии на водопроводе затруднено движение по бульвару Михновского

Детали

По данным КГВА, движение по одной полосе улицы Кургановской ограничено.

"Из-за повреждения водопроводной сети на улице Кургановской, 3 произошла утечка воды на проезжую часть", - говорится в сообщении.

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Специалисты "Киевводоканала" будут выполнять ремонтные работы, которые предусматривают разрытие на тротуаре. Повреждения постараются устранить как можно быстрее.

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