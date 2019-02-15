Дороги Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На дорогах Києва ввечері спостерігається високий рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулицю Басейну, Велику Васильківську, Володимирський узвіз, Набережне шосе, вулицю Саксаганського, Льва Толстого, Антоновича, Богдана Хмельницького, Короленківську, Юрія Іллєнка, Голосіївський проспект, проспект Академіка Глушкова.
Також значне ускладнення руху спостерігається на вулиці Січових Стрільців, Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці Жилянській, Глибочицькій, Нижній Вал, В’ячеслава Чорновола, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій.
На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на проспекті Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, проспекті Соборності, вулиці Будівельників, Раїси Окіпної, Здолбунівській, Харківському шосе, вулиці Урлівській, Михайла Драгоманова, Ревуцького.
Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро "Берестейська" до "Житомирської", а також у районі станції метро "Університет"; вулиці Соборній та Київській.
На столичних мостах, крім Дарницького, Південного та моста Патона, рух ускладнений лише в один бік – від центру. На Південному та мосту Патона спостерігається ускладнення руху в обидві сторони. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Як повідомляв УНН, станом на 16.40 у Києві спостерігався максимальний рівень заторів.