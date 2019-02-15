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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55775 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 123558 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125522 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126628 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123658 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 156647 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117664 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дороги Киева сковали пробки

Дороги Киева сковали пробки

Киев  •  УНН

 • 12483 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. На дорогах Киева вечером наблюдается высокий уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Бассейна, Большую Васильковскую, Владимирский спуск, Набережное шоссе, улицу Саксаганского, Льва Толстого, Антоновича, Богдана Хмельницкого, Короленковскую, Юрия Ильенко, Голосеевский проспект, проспект Академика Глушкова.

Также значительное затруднение движения наблюдается на улице Сечевых Стрельцов, Крещатик, бульваре Леси Украинский, улице Жилянской, Глыбочицкой, Нижний Вал, Вячеслава Черновола, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, улице Строителей, Раисы Окипной, Здолбуновской, Харьковском шоссе, улице Урловской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской", а также в районе станции метро "Университет"; улице Соборной и Киевской.

На столичных мостах, кроме Дарницкого, Южного и моста Патона, движение затруднено только в одну сторону - от центра. На Южном и мосту Патона наблюдается затруднение движения в обе стороны. Дарницком мосту можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, по состоянию на 16.40 в Киеве наблюдался максимальный уровень заторов .

Украинские Национальные Новости

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Киев

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