Дороги Киева сковали пробки

Так, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Бассейна, Большую Васильковскую, Владимирский спуск, Набережное шоссе, улицу Саксаганского, Льва Толстого, Антоновича, Богдана Хмельницкого, Короленковскую, Юрия Ильенко, Голосеевский проспект, проспект Академика Глушкова.

Также значительное затруднение движения наблюдается на улице Сечевых Стрельцов, Крещатик, бульваре Леси Украинский, улице Жилянской, Глыбочицкой, Нижний Вал, Вячеслава Черновола, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на проспекте Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина, улицы Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, проспекте Соборности, улице Строителей, Раисы Окипной, Здолбуновской, Харьковском шоссе, улице Урловской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской", а также в районе станции метро "Университет"; улице Соборной и Киевской.

На столичных мостах, кроме Дарницкого, Южного и моста Патона, движение затруднено только в одну сторону - от центра. На Южном и мосту Патона наблюдается затруднение движения в обе стороны. Дарницком мосту можно проехать свободно.

Как сообщал УНН, по состоянию на 16.40 в Киеве наблюдался максимальный уровень заторов .