Доповідь по кібератаках у США буде поширено наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Доповідь національної розвідки США по хакерських атаках, стосовно втручань Москви у президентські вибори, “буде поширено на початку майбутнього тижня”, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер повідомив про це на слуханнях в сенатському комітеті у справах збройних сил в Конгресі США. За його словами, при поширенні доповіді розвідка “приділить належну увагу захисту джерел і методів”, тобто розголос буде свідомо неповним.
Матеріал готувався за вказівкою президента США Барака Обами, доповідь з доказами повинна бути представлена Б.Обамі 5 січня, а обраному президенту країни Дональду Трампу 6 січня.
Нагадаємо, вівторок директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.
Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних зі владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.