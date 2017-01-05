Доклад по кибератаках в США будет распространен на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Доклад национальной разведки США по хакерским атакам, по вмешательствам Москвы в президентские выборы, "будет распространен в начале будущей недели", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил в Конгрессе США. По его словам, при распространении докладе разведка "уделит должное внимание защите источников и методов", то есть резонанс будет сознательно неполным.
Материал готовился по указанию президента США Барака Обамы, доклад с доказательствами должна быть представлена Обаме 5 января, а избранному президенту страны Дональду Трампу 6 января.
Напомним, вторник директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что все, кто сомневается в участии России в кибератаках в выборы в США, должен увидеть этот доклад, прежде чем делать свои выводы.
В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властью России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.