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Доклад по кибератаках в США будет распространен на следующей неделе

Доклад по кибератаках в США будет распространен на следующей неделе

Киев • УНН

 • 8046 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Доклад национальной разведки США по хакерским атакам, по вмешательствам Москвы в президентские выборы, "будет распространен в начале будущей недели", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил об этом на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил в Конгрессе США. По его словам, при распространении докладе разведка "уделит должное внимание защите источников и методов", то есть резонанс будет сознательно неполным.

Материал готовился по указанию президента США Барака Обамы, доклад с доказательствами должна быть представлена Обаме 5 января, а избранному президенту страны Дональду Трампу 6 января.

Напомним, вторник директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что все, кто сомневается в участии России в кибератаках в выборы в США, должен увидеть этот доклад, прежде чем делать свои выводы.

В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властью России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.

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