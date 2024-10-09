Допомога важкохворим дітям і просування культури прозорої благодійності. У "ДоброДій" розповіли, чим займалися у вересні

Протягом вересня Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, надала допомоги семи важкохворим дітям та підліткам на понад 150 тисяч гривень, пише УНН.

"Вересень 2024 року для Біржі Благодійності "ДоброДій" був місяцем не лише фінансової допомоги, підтримки актуальних проєктів та підопічних, але й активної просвітницької діяльності. Ми продовжуємо робити все можливе для просування культури прозорої та системної благодійності, розвитку інклюзивного середовища та підвищення обізнаності про важливість підтримки тих, хто цього потребує найбільше", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом місяця у "ДоброДій" зосередилися на інформуванні громадськості про можливості допомоги та важливість спільної участі у благодійних ініціативах.

"Що стосується системної роботи з адресними фандрейзинговими проєктами, то у вересні ми надали допомогу 7 дітям та підліткам з важкими діагнозами, патологіями,наслідками хвороб і травм, на суму понад 150 000 грн. Ці кошти дозволили своєчасно розпочати заплановані реабілітаційні заходи та, зокрема, забезпечити вкрай важливе для деяких юних пацієнтів ентеральне харчування, що необхідно приймати постійно. Усі наші маленькі підопічні, котрі планували розпочати реабілітаційні курси цього місяця, потрапили на них вчасно, про що детальнішне можна дізнатись на нашому сайті в розділі новин", - додали у Біржі Благодійності.

Загалом, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, "ДоброДій" зібрала та спрямував на благодійні проєкти майже 127,5 млн грн.

Зокрема для різних підрозділів Сил оборони було передано допомогу на суму понад 91,5 млн грн. Для нагальних потреб медичних установ було надано допомогу на суму майже 8,5 млн грн. В цілому для лікування і реабілітації важкохворих дітей та підлітків благодійники зібрали та спрямували понад 13,6 млн грн.

Гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти було профінансовано на суму понад 13,7 млн грн.

Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна сайті за посиланням: https://248.dp.ua/projects.

Нагадаємо

У липні Біржа Благодійності "ДоброДій" відсвяткувала 10-річний ювілей своєї роботи. З нагоди Дня народження був запущений флешмоб #ДіюДобром. Окрім того "ДоброДій" стала лауреатом національного конкурсу "Благодійна Україна - 2023".