Помощь тяжелобольным детям и продвижение культуры прозрачной благотворительности. В "ДоброДій" рассказали, чем занимались в сентябре

В течение сентября Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, оказала помощь семи тяжелобольным детям и подросткам на более 150 тысяч гривен, пишет УНН.

"Сентябрь 2024 года для Биржи Благотворительности "ДоброДій" был месяцем не только финансовой помощи, поддержки актуальных проектов и подопечных, но и активной просветительской деятельности. Мы продолжаем делать все возможное для продвижения культуры прозрачной и системной благотворительности, развития инклюзивной среды и повышения осведомленности о важности поддержки тех, кто в этом нуждается больше всего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение месяца в "ДоброДій" сосредоточились на информировании общественности о возможностях помощи и важности совместного участия в благотворительных инициативах.

"Что касается системной работы с адресными фандрейзинговыми проектами, то в сентябре мы оказали помощь 7 детям и подросткам с тяжелыми диагнозами, патологиями, последствиями болезней и травм, на сумму более 150 000 грн. Эти средства позволили своевременно начать запланированные реабилитационные мероприятия и, в частности, обеспечить крайне важное для некоторых юных пациентов энтеральное питание, которое необходимо принимать постоянно. Все наши маленькие подопечные, которые планировали начать реабилитационные курсы в этом месяце, попали на них вовремя, о чем подробно можно узнать на нашем сайте в разделе новостей", - добавили в Бирже Благотворительности.

В общем, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, "ДоброДій" собрала и направила на благотворительные проекты почти 127,5 млн грн.

В частности для различных подразделений Сил обороны была передана помощь на сумму более 91,5 млн грн. Для насущных потребностей медицинских учреждений была оказана помощь на сумму почти 8,5 млн грн. В целом для лечения и реабилитации тяжелобольных детей и подростков благотворители собрали и направили более 13,6 млн грн.

Гуманитарные инициативы и социальные проекты были профинансированы на сумму более 13,7 млн грн.

Приобщиться к проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно сайте по ссылке: https://248.dp.ua/projects.

Напомним,

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" отпраздновала 10-летний юбилей своей работы. По случаю Дня рождения был запущен флешмоб #ДіюДобром. Кроме того "ДоброДій" стала лауреатом национального конкурса "Благотворительная Украина - 2023".