Допомогу за програмою "муніципальна няня" призначили близько 2,5 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Компенсацію витрат на няню за програмою "муніципальна няня" вже призначили близько 2,5 тис. українців, які подали відповідні заявки на участь у програмі. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними Мінсоцполітики, з початку поточного року до місцевих структурних підрозділів з питань соцзахисту населення звернулися за призначенням компенсації послуги "муніципальна няня" та подали заяву та відповідні документи 2832 особи.
Наразі вже призначено компенсацію послуги з догляду "муніципальна няня" 2443 особам.
При цьому в пресслужбі відомства уточнили, що найбільше звернень щодо компенсації послуги з догляду "муніципальна няня" зареєстровано у Рівненській області – 316 осіб, у Львівській обл. – 279 осіб, у Києві – 240 осіб, Київській області – 161 осіб, Полтавській обл. – 139 осіб.
Нагадаємо, цього року в Державному бюджеті передбачено 500 млн грн на компенсацію послуг няні молодим сім'ям за програмою "муніципальна няня".