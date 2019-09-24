Помощь по программе "муниципальная няня" назначили около 2,5 тыс. украинцев

По данным Минсоцполитики, с начала текущего года в местные структурных подразделений по вопросам соцзащиты населения обратились за назначением компенсации услуги "муниципальная няня" и подали заявление и соответствующие документы 2832 человека.

Сейчас уже назначена компенсация услуги по уходу "муниципальная няня" 2443 лицам.

При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что больше всего обращений по компенсации услуги по уходу "муниципальная няня" зарегистрировано в Ровенской области - 316 человек, во Львовской обл. - 279 человек, в Киеве - 240 человек, Киевской области - 161 человек, Полтавской обл. - 139 человек.

Напомним, в этом году в Государственном бюджете предусмотрено 500 млн грн на компенсацию услуг няни молодым семьям по программе "муниципальная няня".