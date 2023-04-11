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Допомогу на оздоровлення дітей збільшили: Мінсоцполітики розповіло деталі

Допомогу на оздоровлення дітей збільшили: Мінсоцполітики розповіло деталі

Київ • УНН

 • 1024192 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Допомогу, що надається для оздоровлення та відпочинку дітей, збільшили цього року до 14 тисяч гривень. Для її отримання треба відкрити банківський рахунок та обрати заклади для відпочинку із зареєстрованого переліку, розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"На цей сезон ми переформатували допомогу, що надається для оздоровлення чи відпочинку. По-перше, збільшили її розмір суттєво. (...) Цього року - це 5 прожиткових мінімумів, трішки більше, ніж 14 тисяч гривень. Більше того, батьки зможуть обрати кількість днів, коли дитина буде оздоровлюватись – або отримати дорожчу путівку меншої кількості днів або довшу путівку, обираючи вільно з переліку тих закладів, що є внесені в реєстр", – повідомила міністр соціальної політики.

Деталі

З її слів, на сайті Національної соціальної сервісної служби України буде опублікований профайл кожного закладу, який відповідає вимогам до дитячого оздоровлення, зазначила міністр. Отримавши повідомлення з інформацією про оздоровлення (через портал "Дія", смс або електронну пошту), у ПриватБанку треба відкрити спеціальний рахунок, на який будуть зараховані кошти для використання в обраному закладі.

"Ми цього року обираємо дітей саме з прифронтових територій, у яких є інвалідність, або багатодітні родини. Тобто тим, яким найскладніше забезпечити оздоровлення", - сказала Жолнович.

Нагадаємо

Сім'ї з дітьми зможуть подаватися на допомогу через "Дію".

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