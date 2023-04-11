Допомогу на оздоровлення дітей збільшили: Мінсоцполітики розповіло деталі

Цитата

"На цей сезон ми переформатували допомогу, що надається для оздоровлення чи відпочинку. По-перше, збільшили її розмір суттєво. (...) Цього року - це 5 прожиткових мінімумів, трішки більше, ніж 14 тисяч гривень. Більше того, батьки зможуть обрати кількість днів, коли дитина буде оздоровлюватись – або отримати дорожчу путівку меншої кількості днів або довшу путівку, обираючи вільно з переліку тих закладів, що є внесені в реєстр", – повідомила міністр соціальної політики.

Деталі

З її слів, на сайті Національної соціальної сервісної служби України буде опублікований профайл кожного закладу, який відповідає вимогам до дитячого оздоровлення, зазначила міністр. Отримавши повідомлення з інформацією про оздоровлення (через портал "Дія", смс або електронну пошту), у ПриватБанку треба відкрити спеціальний рахунок, на який будуть зараховані кошти для використання в обраному закладі.

"Ми цього року обираємо дітей саме з прифронтових територій, у яких є інвалідність, або багатодітні родини. Тобто тим, яким найскладніше забезпечити оздоровлення", - сказала Жолнович.

Нагадаємо

Сім'ї з дітьми зможуть подаватися на допомогу через "Дію".