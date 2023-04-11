Помощь на оздоровление детей увеличили: Минсоцполитики рассказало детали

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"На этот сезон мы переформатировали помощь, предоставляемую для оздоровления или отдыха. Во-первых, увеличили ее размер существенно. (...) В этом году - это 5 прожиточных минимумов, чуть больше, чем 14 тысяч гривен. Более того, родители смогут выбрать количество дней, когда ребенок будет оздоравливаться – или получить более дорогую путевку меньшего количества дней или более длинную путевку, выбирая свободно из перечня тех заведений, которые внесены в реестр", – сообщила министр социальной политики.

Детали

По ее словам, на сайте Национальной социальной сервисной службы Украины будет опубликован профайл каждого заведения, которое соответствует требованиям к детскому оздоровлению. Получив сообщение с информацией об оздоровлении (через портал "Дія", смс или электронную почту), в ПриватБанке надо открыть специальный счет, на который будут зачислены средства для использования в выбранном заведении.

"Мы в этом году выбираем детей именно с прифронтовых территорий, у которых есть инвалидность, или многодетные семьи. То есть тем, которым сложнее всего обеспечить оздоровление", - сказала Жолнович.

Напомним

Семьи с детьми смогут подаваться на помощь через "Дію".