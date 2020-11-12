"Антиковідна плазма": у центрі крові розповіли, як заробити грошей та допомогти хворим на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. МОЗ офіційно дозволив лікувати COVID-19 реконвалесцентною плазмою з крові тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу. Разом із тим, жодних алгоритмів дій для потенційних донорів у міністерстві не повідомляють. Яким чином проходить забір "антиковідної" плазми та хто може стати донором - УНН розповів директор житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв.
Щоб здати плазму, людина повинна перехворіти коронавірусом, а її організм — виробити антитіла. На момент забору плазми потенційний донор повинен бути вже здоровим від "ковід".
За словами керівника центру крові, у їхньому медзакладі донор проходить ретельне лабораторне дослідження і медичний огляд. Лише після цього лікар дає дозвіл на забір плазми.
"Не потрібно здавати кров. Ми беремо плазму методом аферезу, а клітини крові повертаємо під час процедури. Етапи: беремо кров, апарат розділяє кров на фракції, клітини крові та плазму. Плазму він скидає в один пакет, а клітини крові ми одразу повертаємо донору через цю саму голку", - розповів він.
Якщо за всіма параметрами донорська "антиковідна" плазма підійшла, то людина зможе отримати фінансову компенсацію.
"Ми відправляємо результати і якщо підтверджується, що у плазмі, яку здав донор, є антитіла – по договору, наприклад, Житомирського центру крові з "Біофармою" (приватна фармкомпанія - ред.) він може отримати 1285 грн за один літр плазми", - повідомив очільник Житомирського центру крові.
Зазначимо, що часом людина може навіть не знати, що перехворіла на "ковід". А саме такий перебіг хвороби свідчить про можливу наявність високих титрів антитіл, що є важливим показником для донорської плазми.
Перевірити наявність у себе антитіл або безсимптомний перебіг коронавірусної хвороби можна за допомогою ІФА-тесту на антитіла.