"Антиковідна плазма": у центрі крові розповіли, як заробити грошей та допомогти хворим на COVID-19

Щоб здати плазму, людина повинна перехворіти коронавірусом, а її організм — виробити антитіла. На момент забору плазми потенційний донор повинен бути вже здоровим від "ковід".

За словами керівника центру крові, у їхньому медзакладі донор проходить ретельне лабораторне дослідження і медичний огляд. Лише після цього лікар дає дозвіл на забір плазми.

"Не потрібно здавати кров. Ми беремо плазму методом аферезу, а клітини крові повертаємо під час процедури. Етапи: беремо кров, апарат розділяє кров на фракції, клітини крові та плазму. Плазму він скидає в один пакет, а клітини крові ми одразу повертаємо донору через цю саму голку", - розповів він.

Якщо за всіма параметрами донорська "антиковідна" плазма підійшла, то людина зможе отримати фінансову компенсацію.

"Ми відправляємо результати і якщо підтверджується, що у плазмі, яку здав донор, є антитіла – по договору, наприклад, Житомирського центру крові з "Біофармою" (приватна фармкомпанія - ред.) він може отримати 1285 грн за один літр плазми", - повідомив очільник Житомирського центру крові.

Зазначимо, що часом людина може навіть не знати, що перехворіла на "ковід". А саме такий перебіг хвороби свідчить про можливу наявність високих титрів антитіл, що є важливим показником для донорської плазми.

Перевірити наявність у себе антитіл або безсимптомний перебіг коронавірусної хвороби можна за допомогою ІФА-тесту на антитіла.