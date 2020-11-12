"Антиковидна плазма": в центре крови рассказали, как заработать денег и помочь больным COVID-19

Чтобы сдать плазму, человек должен переболеть коронавирусом, а его организм - выработать антитела. На момент забора плазмы потенциальный донор должен быть уже здоровым от "ковида".

По словам руководителя центра крови, в их медучреждении донор проходит тщательное лабораторное исследование и медицинский осмотр. Только после этого врач дает разрешение на забор плазмы.

"Не нужно сдавать кровь. Мы берем плазму методом афереза, а клетки крови возвращаем во время процедуры. Этапы: берем кровь, аппарат разделяет кровь на фракции, клетки крови и плазму. Плазму он сбрасывает в один пакет, а клетки крови мы сразу возвращаем донору через эту самую иглу", - рассказал он.

Если по всем параметрам донорская "антиковидная" плазма подошла, то человек сможет получить финансовую компенсацию.

"Мы отправляем результаты и если подтверждается, что в плазме, которую сдал донор, есть антитела - по договору, например, Житомирского центра крови с "Биофармом" (частная фармкомпания - ред.) он может получить 1285 грн за один литр плазмы", - сообщил глава Житомирского центра крови.

Отметим, что иногда человек может даже не знать, что переболел "ковидом". А именно такой ход болезни свидетельствует о возможном наличии высоких титров антител, что является важным показателем для донорской плазмы.

Проверить наличие у себя антител или бессимптомное течение коронавирусной болезни можно с помощью ИФА-теста на антитела.