"Допомога друзів наближає перемогу": Шмигаль зустрівся з Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на полях Конференції солідарності з Україною зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та подякував за підтримку. Про це УНН пише з посиланням на Twitter Шмигаля.
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“Увесь цивілізований світ став на підтримку українців, які боряться за свободу і власне майбутнє. Я щиро вдячний Президенту Еммануелю Макрону за проведення Конференції солідарності з українським народом. Допомога друзів і партнерів наближає нашу перемогу”, – написав Шмигаль.
Увесь цивілізований світ став на підтримку українців, які боряться за свободу і власне майбутнє. Я щиро вдячний Президенту @EmmanuelMacron за проведення Конференції солідарності з народом. Допомога друзів і партнерів наближає нашу перемогу! pic.twitter.com/NZT9icMOfY— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 13, 2022
Доповнення
У Парижі, під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, проходить міжнародна конференція, присвячена допомозі Україні під час зими.
Під час конференції Президент Володимир Зеленський звернувся до країн-партнерів та назвав шість кроків, якими Європа може допомогти Україні протистояти енергетичному терору рф.