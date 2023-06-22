Допомога бізнесу та розмінування: прем'єр-міністр поговорив із держсекретарем США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль на полях конференції відновлення у Лондоні зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, обговорили напрямки співпраці держав в п’яти ключових пріоритетах, зокрема в розмінуванню та допомогу бізнесу. Про це Денис Шмигаль повідомив, пише УНН.
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«Обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови. Акцентували увагу на гуманітарному розмінуванні, де США можуть допомогти технікою і підготовкою фахівців.
Наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. Це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість України. Підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості», - йдеться у повідомленні.
Шмигаль подякув США за потужну всебічну підтримку. Зокрема, за зброю та за виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.
За його словами, Сполучені Штати будуть підтримували Україну стільки, скільки потрібно.
Нагадаємо
США на конференції у Лондоні 21 червня оголосили новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.