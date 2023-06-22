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Помощь бизнесу и разминирование: премьер-министр поговорил с госсекретарем США

Киев • УНН

 • 714473 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на полях конференции восстановления в Лондоне встретился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудили направления сотрудничества государств в пяти ключевых приоритетах, в частности в разминировании и помощи бизнесу. Об этом Денис Шмыгаль сообщил, пишет УНН.

Помощь бизнесу и разминирование: премьер-министр поговорил с госсекретарем США

Цитата

«Обсудили направления сотрудничества в пяти ключевых приоритетах быстрого восстановления. Акцентировали внимание на гуманитарном разминировании, где США могут помочь техникой и подготовкой специалистов.

Подчеркнул важность страхования военно-политических рисков. Это откроет путь инвестициям и усилит экономическую устойчивость Украины. Подчеркнул потребность в помощи украинскому малому и среднему бизнесу. В частности, путем предоставления грантовой поддержки, что создает рабочие места и экономические возможности», - говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил США за мощную всестороннюю поддержку. В частности, за оружие и за выделение дополнительной финансовой помощи в 1,3 млрд долларов.

По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Дополнение 

США на конференции в Лондоне 21 июня объявили новый пакет помощи Украине на 1,3 млрд долларов.

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