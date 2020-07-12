Допоміг донести сумки та побив: у Києві чоловіка судитимуть за сексуальне насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Києві до суду скерували обвинувальний акт відносно 27-річного чоловіка, який запропонував жінці донести додому сумки, а потім декілька годин поспіль бив жінку, яка відмовилася задовольнити його статеву пристрасть. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла в лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 скерували до суду обвинувальний акт відносно 27-річного чоловіка, який декілька годин поспіль бив жінку, яка відмовилася задовольнити його статеву пристрасть. Згодом вона померла від отриманих травм у лікарні”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подія сталася взимку у Дніпровському районі міста Києва. Тоді до поліції звернувся 26-річний киянин, який повідомив, що у квартирі на ліжку виявив оголеного незнайомця та поруч свою побиту матір. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група.
“Як з’ясувалося, 51-річна потерпіла познайомилася з правопорушником на вулиці. Невідомий чоловік запропонував жінці донести сумку додому, на що вона погодилася. І коли зловмисник опинився у квартирі потерпілої, він почав наносити тілесні ушкодження останній. Декілька годин поспіль зловмисник вчиняв відносно жінки насильницькі дії сексуального характеру, але, згідно з проведеною експертизою, зґвалтування не було”, - сказав начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.
Вказано, що зловмисник є уродженцем Херсонської області і раніше був судимий за зґвалтування.
Зазначається, що лікарі “швидкої”, які прибули на виклик, госпіталізували потерпілу до медичного закладу, де вона згодом померла від отриманих травм. Фігуранта затримали.
“Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №4 повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному на час розслідування суд обрав запобіжній захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави”, - повідомили у відділі комунікації.
Повідомляється, що зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Луганщині за зґвалтування дітей місцевого депутата засудили до 15 років.