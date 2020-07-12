Помог донести сумки и побил: в Киеве мужчину будут судить за сексуальное насилие

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве в суд направили обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчину, который предложил женщине донести домой сумки, а затем несколько часов подряд бил женщину, которая отказалась удовлетворить его половую страсть. В результате полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.