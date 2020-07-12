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Помог донести сумки и побил: в Киеве мужчину будут судить за сексуальное насилие

Помог донести сумки и побил: в Киеве мужчину будут судить за сексуальное насилие

Киев  •  УНН

 • 23335 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве в суд направили обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчину, который предложил женщине донести домой сумки, а затем несколько часов подряд бил женщину, которая отказалась удовлетворить его половую страсть. В результате полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры № 4 направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчину, который несколько часов подряд бил женщину, которая отказалась удовлетворить его половую страсть. Впоследствии она умерла от полученных травм в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло зимой в Днепровском районе города Киева. Тогда в полицию обратился 26-летний киевлянин, который сообщил, что в квартире на кровати обнаружил обнаженного незнакомца и рядом свою избитую мать. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа.

"Как выяснилось, 51-летняя потерпевшая познакомилась с правонарушителем на улице. Неизвестный мужчина предложил женщине донести сумку домой, на что она согласилась. И когда злоумышленник оказался в квартире потерпевшей, он начал наносить телесные повреждения последней. Несколько часов подряд злоумышленник совершал в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, но, согласно проведенной экспертизе, изнасилования не было", - сказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Указано, что злоумышленник является уроженцем Херсонской области и ранее был судим за изнасилование.

Отмечается, что врачи "скорой", которые прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась от полученных травм. Фигуранта задержали.

"Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому на время расследования суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в отделе коммуникации.

Сообщается, что злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Луганщине за изнасилования детей местного депутата приговорили к 15 годам.

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