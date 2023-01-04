Допитали понад тисячу "пацієнтів": на Буковині викрили приватну клініку, яка привласнила понад 8 млн грн від НСЗУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Буковині викрито приватну клініку, яка привласнила мільйони гривень від Національної служби здоров’я України. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.
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За даними слідства, керівник приватної клініки, його дружина – ФОП та ще троє співробітників медустанови налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами, одержаними від держави як відшкодування за надання послуг населенню.
Упродовж 2022 року лікарі вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про послуги, які насправді заклад не надавав.
З проведених більше 1000 допитів «пацієнтів», встановлено, що основна їх частина послуг не отримувала, а держава безпідставно виділила медзакладу за ці послуги понад 8 млн грн.
Незаконно отримані кошти представники медустанови легалізували шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури п’яти особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
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