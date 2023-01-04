Допросили более тысячи "пациентов": на Буковине разоблачили частную клинику, которая присвоила более 8 млн грн от НСЗУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. На Буковине разоблачена частная клиника, которая присвоила миллионы гривен от Национальной службы здоровья Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
По данным следствия, руководитель частной клиники, его жена – ФЛП и еще трое сотрудников медучреждения наладили механизм завладения бюджетными средствами, полученными от государства в качестве возмещения за предоставление услуг населению.
В течение 2022 года врачи вносили в электронную систему здравоохранения ложные сведения об услугах, которые на самом деле заведение не предоставляло.
Из проведенных более 1000 допросов «пациентов», установлено, что основная их часть услуг не получала, а государство безосновательно выделило медучреждению за эти услуги более 8 млн грн.
Незаконно полученные средства представители медучреждения легализовали путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования.
При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры пяти лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Напомним
Руководство Налоговой службы на Львовщине разоблачили в хищении более 40 млн грн из государственного бюджета.