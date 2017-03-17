Допит НАБУ пройшов конструктивно - Р.Насіров

"Відбувалися слідчі дії…допит пройшов, я вважаю, що дуже конструктивно", - сказав Р.Насіров.

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Він підкреслив, що налаштований швидко і конструктивно відпрацювати всі матеріали по справі.

"Я думаю, що достатньо швидко слідство зможе розібратися в цій справі, чи був там злочин чи його немає", - додав Р.Насіров.

Свою справу він назвав популістичною і політичною.

Р.Насіров також зазначив, що йому не вручили повістку на наступний допит і він не знає чи будуть його ще допитувати детективи НАБУ.