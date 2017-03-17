Допрос НАБУ прошел конструктивно - Р.Насиров

"Проходили следственные действия... допрос прошел, я считаю, что очень конструктивно", - сказал Р.Насиров.

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Он подчеркнул, что настроен быстро и конструктивно отработать все материалы по делу.

"Я думаю, что достаточно быстро следствие сможет разобраться в этом деле, было ли там преступление или его нет", - добавил Р.Насиров.

Свое дело он назвал популистским и политическим.

Р.Насиров также отметил, что ему не вручили повестку на следующий допрос и он не знает будут ли его еще допрашивать детективы НАБУ.