Допрос НАБУ прошел конструктивно - Р.Насиров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Временно отстраненный от должности главы ГФС Роман Насиров заявил, что допрос в НАБУ прошел конструктивно. Об этом он заявил журналистам после допроса, передает корреспондент УНН.
"Проходили следственные действия... допрос прошел, я считаю, что очень конструктивно", - сказал Р.Насиров.
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Он подчеркнул, что настроен быстро и конструктивно отработать все материалы по делу.
"Я думаю, что достаточно быстро следствие сможет разобраться в этом деле, было ли там преступление или его нет", - добавил Р.Насиров.
Свое дело он назвал популистским и политическим.
Р.Насиров также отметил, что ему не вручили повестку на следующий допрос и он не знает будут ли его еще допрашивать детективы НАБУ.