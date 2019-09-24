Допінг у російському спорті: збірну РФ можуть не допустити до участі в ЧС-2022 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Збірна Росії може не зіграти на чемпіонаті світу з футболу 2022 року. Це станеться, якщо Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) затвердить санкції відносно російського спорту, пов’язані зі скандалом в московській антидопінговій лабораторії. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.
У Росії є три тижні, щоб пояснити фальсифікацію тестів на допінг в лабораторних даних, які були відправлені до WADA. 23 вересня WADA офіційно попередила Росію, що почала розслідування невідповідності у даних.
Також Росію можуть не допустити до участі в Олімпіаді 2020 року. В Олімпійському комітеті Росії інформацію підтвердили, зазначивши, що ситуація дуже серйозна.
Чемпіонат світу 2022 року повинен пройти в Катарі з 21 листопада по 18 грудня. Раніше з’явилася інформація, що дані лабораторії за 2011-2015 рік, передані російською стороною, містять ознаки маніпуляцій. WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА Всесвітньому антидопінговому кодексу.
Як писав УНН, у Кремлі прокоментували можливість відсторонення РФ через допінг з Олімпіади.