Допінг німкені дозволив Україні одержати додаткову медаль на Всесвітніх іграх-2017

На змаганнях у Вроцлаві минулого року наша спортсменка посіла четверте місце, але нині в офіційних протоколах її перемістили на третє місце — адже результат чемпіонки було анульовано.

Справа в тому, що у допінг-пробі німкені Лаури Бейтнер знайшли заборонені препарати. Після остаточного підтвердження її позбавили золотої медалі. Тож на першу позицію перемістилася легендарна американка Келлі Кулик, на другу — колумбійка Клара Герреро, на третю — Дар’я Ковальова.

Відзначимо, що це перший допінг-скандал в боулінгу на міжнародному рівні. Бейтнер відсторонено від участі у всіх змаганнях. В крові німецької спортсменки знайшли гідрохлоротіазид, який вважається замаскованою речовиною і може використовуватися для приховування інших заборонених препаратів. Однак, сама Бейтнер вину не визнала.

Зазначимо, що нині триває додаткове розслідування ВАДА щодо можливого вживання допінгу на Всесвітніх іграх-2017 у Вроцлаві. Мова про важку категорію в кікбоксингу, де українець Роман Головотюк став бронзовим призером. Якщо факт вживання допінгу буде доведено, наш кікбоксер отримає “срібло”.

Додамо також, “бронза” Ковальової стала 26-ю медаллю збірної України на Всесвітніх іграх.