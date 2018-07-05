Допинг немки позволил Украине получить дополнительную медаль на Всемирных играх-2017

На соревнованиях во Вроцлаве прошлого года наша спортсменка заняла четвертое место, но сейчас в официальных протоколах её переместили на третье место — ведь результат чемпионки был аннулирован.

Дело в том, что в допинг-пробе немки Лауры Бейтнер нашли запрещенные препараты. После окончательного подтверждения её лишили золотой медали. Поэтому на первую позицию переместилась легендарная американка Келли Кулик, во вторую — колумбийка Клара Герреро, на третью — Дарья Ковалева.

Отметим, что это первый допинг-скандал в боулинге на международном уровне. Бейтнер отстранен от участия во всех соревнованиях. В крови немецкой спортсменки нашли гидрохлоротиазид, который считается замаскированной веществом и может использоваться для сокрытия других запрещенных препаратов. Однако, сама Бейтнер вину не признала.

Отметим, что в настоящее время продолжается дополнительное расследование ВАДА о возможном употреблении допинга на Всемирных играх-2017 во Вроцлаве. Речь о тяжелой категорию в кикбоксинге, где украинец Роман Головотюк стал бронзовым призером. Если факт употребления допинга будет доказано, наш кикбоксер получит “серебро”.

Добавим также, “бронза” Ковалевой стала 26-й медалью сборной Украины на Всемирных играх.