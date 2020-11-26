Доопрацьований держбюджет 2021: уряд зменшив дефіцит до 5,5%

“У допрацьованому проєкті Держбюджету-2021 доходи передбачено в сумі 1 трлн 92 млрд грн. Видатки — у сумі 1 трлн 328 млрд грн. Також знайшли можливість зменшити дефіцит по відношенню до ВВП з 6% до 5,5%. У бюджеті-2020 дефіцит був на рівні 7,5%”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, на 2021 рік пропонуємо збалансований бюджет, в якому не передбачається збільшення податків для бізнесу й водночас покращується фінансування і соціальної сфери, і медицини, і надати підтримку підприємцям, які постраждали від пандемії.

“Цей бюджет залишається бюджетом можливостей для розвитку і для промисловості, і для малого та середнього бізнесу”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав направлення до Верховної Ради на друге читання проект бюджету на 2021.