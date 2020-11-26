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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24502 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82546 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Доработанный госбюджет 2021: правительство уменьшило дефицит до 5,5%

Доработанный госбюджет 2021: правительство уменьшило дефицит до 5,5%

Киев  •  УНН

 • 15713 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В доработанном ко второму чтению госбюджете на 2021 правительство уменьшило дефицит с 6% до 5,5%. Об этом написал в Telegram Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"В доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%", - говорится в сообщении.

По его словам, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

"Этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал направление в Верховную Раду на второе чтение проект бюджета на 2021.

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