Доньки екс-президента США Дж.Буша написали лист-застереження дочкам Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Дочки 43-го президента США Джорджа Буша Барбара і Дженна написали лист дочкам Барака Обами Малії і Саші, в якому дали їм поради, що стосуються життя за межами Білого дому. Про це повідомляє Time, передає УНН.
“Тепер вам доведеться вступити в клуб дітей колишніх президентів — позиція, до якої ви не прагнули,” — йдеться в листі.
У своєму листі вони також закликають не забувати людей, які трудяться в Білому домі, зокрема флориста Ненсі, і радять підтримувати контакт з агентами Секретної служби США.
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“Ми залишаємося на зв’язку з Секретної службою. Її співробітники були свідками нашого дорослішання: перших побачень, заручин і навіть медового місяця. Ми знаємо, що не все було легко — ви, як і ми, були підлітками, за якими невідступно слідували ці люди. Але вони ризикували своїми життями заради вас,” — відзначили Барбара і Дженна Буш.
У своєму листі вони також пишуть, що дочкам Б.Обами довелося пережити сильний тиск Білого дому, слухати жорстку критику на адресу своїх батьків від незнайомих людей.
Нагадаємо, 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. В цей же день Барак Обама і його сім’я покинуть Білий дім.