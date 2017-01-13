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Дочери экс-президента США Дж.Буша написали письмо-предостережение дочерям Обамы

Киев • УНН

 • 13465 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Дочери 43-го президента США Джорджа Буша Барбара и Дженна написали письмо дочерям Барака Обамы Малии и Саши, в котором дали им советы, касающиеся жизни вне Белого дома. Об этом сообщает Time, передает УНН.

"Теперь вам придется вступить в клуб детей бывших президентов - позиция, к которой вы не стремились", - говорится в письме.

В своем письме они также призывают не забывать людей, работающих в Белом доме, в частности флориста Нэнси, и советуют поддерживать контакт с агентами Секретной службы США.

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"Мы остаемся на связи с Секретной службой. Ее сотрудники были свидетелями нашего взросления: первых свиданий, помолвки и даже медового месяца. Мы знаем, что не все было просто - вы, как и мы, были подростками, за которыми неотступно следовали эти люди. Но они рисковали своими жизнями ради вас ", - отметили Барбара и Дженна Буш.

В своем письме они также пишут, что дочерям Обамы пришлось пережить сильное давление Белого дома, слушать жесткую критику в адрес своих родителей от незнакомых людей.

Напомним, 20 января состоится инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этот же день Барак Обама и его семья покинут Белый дом.

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