Донька Д.Трампа вирішила піти у відставку з поста віце-президента сімейної компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Дочка новообраного президента США Іванка Трамп прийняла рішення піти у відставку з поста віце-президента сімейної компанії Trump Organization і зосередиться на облаштуванні сім'ї у Вашингтоні. Передає УНН з посиланням на The New York Times.
За інформацією видання, І.Трамп, “принаймні, поки не будуть підшукувати посаду в майбутній адміністрації батька або місце одного з численних радників Білого дому”.
Як повідомляв УНН, зять Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер, стане старшим радником нового президента США.