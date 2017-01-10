Дочь Д.Трамп решила уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании

По информации издания, И.Трамп, "по крайней мере, пока не будут подыскивать должность в будущей администрации отца или место одного из многочисленных советников Белого дома".

Как сообщал УНН, зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, станет старшим советником нового президента США .