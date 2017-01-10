Дочь Д.Трамп решила уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Дочь новоизбранного президента США Иванка Трамп приняла решение уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании Trump Organization и сосредоточится на обустройстве семьи в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
По информации издания, И.Трамп, "по крайней мере, пока не будут подыскивать должность в будущей администрации отца или место одного из многочисленных советников Белого дома".
Как сообщал УНН, зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер, станет старшим советником нового президента США .