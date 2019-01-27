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Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішила піти від матері

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішила піти від матері

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта зібралася переїхати від матері. Про це повідомляє таблоїд Star, передає УНН із посиланням на Bilshe.

“Після новини про те, що у старшого прийомного сина пари Джолі-Пітт виникли непорозуміння з матір’ю, тому він хоче пожити окремо, шанувальники могли очікувати будь-чого, але не звістки про те, що схожі настрої панують й у 12-річної Шайло”, — йдеться у виданні.

За інформацією таблоїду Star, дівчинка втомилася від шлюборозлучного процесу своїх батьків. Вона хоче пожити з бабусею і дідусем, Вільямом і Джейн Пітт, в Спрінгфілді, штат Міссурі.

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Згідно джерел видання, донька Шайло хоче рости серед ’’нормальних’’ людей. Налаштована дівчинка вона рішуче і дуже хоче змінити обстановку. Крім того, наголошується, що влітку минулого року вона вже тікала з дому.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі і Бред Пітт будуть вести надалі шлюборозлучний процес абсолютно конфіденційно.

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