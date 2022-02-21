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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Донецьку фільтрувальну станцію знеструмлено через ворожі обстріли. Без води понад 29 тис. людей

Донецьку фільтрувальну станцію знеструмлено через ворожі обстріли. Без води понад 29 тис. людей

Київ • УНН

 • 86950 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію через обстріл бойовиків. Всього без води залишилось більше 29 тисяч людей. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, що розташована у „сірій зоні“. Через зупинку станції тимчасово припинено водопостачання Авдіївки та трьох населених пунктів Очеретинської громади — Ласточкиного, Орлівки та Верхньоторецького. Всього без води залишилось більше 29 тисяч людей”, — написав Кириленко.

Деталі

За його словами, станом на 14:40 вода до Авдіївки надходить самопливом.

“У разі потреби вода буде подаватися за графіком із місцевого резервуара. За попередньою інформацією, причина знеструмлення станції — пошкодження ліній електропередач. Теплопостачання здійснюється у звичайному режимі”, — зазначив він.

Доповнення

Через зупинку роботи Луганської ТЕС внаслідок ворожого обстрілу без електропостачання залишилось приблизно 10 тисяч абонентів міста Щастя, Широкінська та Станично-Луганська ВЦА.

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