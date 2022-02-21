Донецкую фильтровальную станцию обесточено из-за вражеских обстрелов. Без воды более 29 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Обесточена Донецкая фильтровальная станция из-за обстрела боевиков. Всего без воды осталось более 29 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook, передает корреспондент УНН.
Цитата
“В результате вражеских обстрелов обесточено Донецкую фильтровальную станцию, которая расположена в „серой зоне“. Из-за остановки станции временно прекращено водоснабжение Авдеевки и трех населенных пунктов Очеретинской общины-Ласточкиного, Орловки и Верхнеторецкого. Всего без воды осталось более 29 тысяч человек”, — написал Кириленко.
Детали
По его словам, по состоянию на 14:40 вода в Авдеевку поступает самотеком.
“В случае необходимости вода будет подаваться по графику из местного резервуара. По предварительной информации, причина обесточивания станции - повреждение линий электропередач. Теплоснабжение осуществляется в обычном режиме", - отметил он.
Дополнения
Из-за остановки работы Луганской ТЭС в результате вражеского обстрела без электроснабжения осталось примерно 10 тысяч абонентов города Счастье, Широкинская и Станично-Луганская ВГА.