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Донецького адвоката, який помилився із заручницею, ув'язнять на 8,5 років

Київ • УНН

 • 13480 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Адвокату з Донецька, який помилково взяв у заручники співробітницю київського університету, переплутавши її з дружиною секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), призначено покарання у вигляді 8 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

"Рішенням суду 62-річного адвоката з Донецька визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ст. 349 та ч.1 ст. 147 КК України (захоплення та тримання як заручника близького родича представника влади з метою спонукання службової особи до вчинення певних дій), та призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 травня 2016 року близько 16-і години вказаний чоловік зайшов у приміщення столичного університету та з ножем накинувся на одну із співробітниць закладу, яку помилково сприйняв за дружину секретаря РНБО. Злочинні дії нападника вдалося присікти працівнику Управління державної охорони України, який і затримав зловмисника.

Як повідомляв УНН 4 квітня, тернопільський прокурор заперечує вину у вбивстві рівненського адвоката.

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Українські Національні Новини

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