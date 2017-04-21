Донецького адвоката, який помилився із заручницею, ув'язнять на 8,5 років

"Рішенням суду 62-річного адвоката з Донецька визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ст. 349 та ч.1 ст. 147 КК України (захоплення та тримання як заручника близького родича представника влади з метою спонукання службової особи до вчинення певних дій), та призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 травня 2016 року близько 16-і години вказаний чоловік зайшов у приміщення столичного університету та з ножем накинувся на одну із співробітниць закладу, яку помилково сприйняв за дружину секретаря РНБО. Злочинні дії нападника вдалося присікти працівнику Управління державної охорони України, який і затримав зловмисника.

Як повідомляв УНН 4 квітня, тернопільський прокурор заперечує вину у вбивстві рівненського адвоката.