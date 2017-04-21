Донецкого адвоката, который обознался с заложницей, посадят на 8,5 лет

"Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ст. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 мая 2016 года около 16.00 указанный мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО. Преступные действия нападающего удалось пресечь работнику Управления государственной охраны Украины, который и задержал злоумышленника.

Как сообщал УНН 4 апреля, тернопольской прокурор отрицает вину в убийстве ровенского адвоката.