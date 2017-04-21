Донецкого адвоката, который обознался с заложницей, посадят на 8,5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Адвокату из Донецка, который ошибочно взял в заложники сотрудницу киевского университета, перепутав ее с женой секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), назначено наказание в виде лишения свободы 8 лет и 6 месяцев. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ст. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Напомним, что 25 мая 2016 года около 16.00 указанный мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО. Преступные действия нападающего удалось пресечь работнику Управления государственной охраны Украины, который и задержал злоумышленника.
Как сообщал УНН 4 апреля, тернопольской прокурор отрицает вину в убийстве ровенского адвоката.