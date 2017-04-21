Донецкого адвоката, который обознался с заложницей, посадят на 8,5 лет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19646 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79879 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140778 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111052 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112927 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110164 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102471 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106449 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103118 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149955 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Донецкого адвоката, который обознался с заложницей, посадят на 8,5 лет

Донецкого адвоката, который обознался с заложницей, посадят на 8,5 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Адвокату из Донецка, который ошибочно взял в заложники сотрудницу киевского университета, перепутав ее с женой секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), назначено наказание в виде лишения свободы 8 лет и 6 месяцев. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Решением суда 62-летний адвокат из Донецка признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ст. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 мая 2016 года около 16.00 указанный мужчина зашел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО. Преступные действия нападающего удалось пресечь работнику Управления государственной охраны Украины, который и задержал злоумышленника.

Как сообщал УНН 4 апреля, тернопольской прокурор отрицает вину в убийстве ровенского адвоката.

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