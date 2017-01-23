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Донецький суд заарештував розвідника "ДНР"

Донецький суд заарештував розвідника "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. За клопотанням прокуратури Донеччини заарештовано розвідника терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

За клопотанням прокуратури Донецької області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 28-річному громадянину Російської Федерації.

Установлено, що чоловік добровільно вступив до лав терористичної організації "ДНР", отримав звання єфрейтора та проходив службу в якості чергового пункту управління розвідки "ДНР".

Чоловіка було затримано спецслужбами.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Досудове розслідування триває.

Українські Національні Новини

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