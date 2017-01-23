Донецький суд заарештував розвідника "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. За клопотанням прокуратури Донеччини заарештовано розвідника терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
За клопотанням прокуратури Донецької області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 28-річному громадянину Російської Федерації.
Установлено, що чоловік добровільно вступив до лав терористичної організації "ДНР", отримав звання єфрейтора та проходив службу в якості чергового пункту управління розвідки "ДНР".
Чоловіка було затримано спецслужбами.
Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.
Досудове розслідування триває.