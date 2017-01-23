Донецкий суд арестовал разведчика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По ходатайству прокуратуры Донецкой области арестован разведчик террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
По ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему гражданину Российской Федерации.
Установлено, что мужчина добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР", получил звание ефрейтора и проходил службу в качестве дежурного пункта управления разведки "ДНР".
Мужчина был задержан спецслужбами.
Его действия квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.