Донецкий суд арестовал разведчика "ДНР"

По ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему гражданину Российской Федерации.

Установлено, что мужчина добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР", получил звание ефрейтора и проходил службу в качестве дежурного пункта управления разведки "ДНР".

Мужчина был задержан спецслужбами.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.