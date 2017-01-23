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Донецкий суд арестовал разведчика "ДНР"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. По ходатайству прокуратуры Донецкой области арестован разведчик террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По ходатайству прокуратуры Донецкой области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему гражданину Российской Федерации.

Установлено, что мужчина добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР", получил звание ефрейтора и проходил службу в качестве дежурного пункта управления разведки "ДНР".

Мужчина был задержан спецслужбами.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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