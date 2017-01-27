Донецький “Шахтар” зіграв внічию із “Аустрією”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Донецький “Шахтар” зіграв унічию із Віденською “Аустрією” під час свого другого навчально-тренувального зборру у Португалії, повідомляє кореспондент УНН.
На перший тайм Пауло Фоннсека вирішив виставити склад, який являв собою сплав досвіду і молодості, поруч із досвідченими Срною, Кучером, Тайсоном, вийшли молоді Кудрик, Матвієнко та Зубков. В цілому стартовий склад гірників виглядав наступним чином: Олег Кудрик, Даріо Срна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Микола Матвієнко, Максим Малишев, Фред, Олександр Зубков, Тайсон, Бернард, Густаво-Бланко Лещук.
З перших хвилин гірники, застосовуючи високий пресинг та активно перехоплюючи м’яч на половині поля суперника, захопили ініціативу. Втім досить швидко австрійцям вдалось вирівняти гру, відвівши її подалі від власних воріт. На 14-ий хвилині другий гол за першу команду"Шахтаря" у своїй кар’єрі міг провести молодий Олександр Зубков, півзахисник замикав флангову передачу Срни, але м’яч пройшов у кількох сантиметрах від стійки воріт Хаджикіча.
“Не забиваєш ти — забивають тобі” — це правило чудово знають гравці “Аустрії” — на 18-ий хвилині автрійці вибігли у швидку контратаку — Пірес пройшов по лівому флангу і прострілив, потім підібрав м’яч у штрафному майданчику і виклав точно на ногу Грюнвальду, якому залишалося лише не промахнутися. Через кілька хвилин гірники могли пропустити і другий м’яч, небезпека знову прийшла з лівого флангу — Фрізенбіхлер виконав подачу, яку замикав Венато, але із вигідної позиції бразилець не влучив у ближній кут воріт Олега Кудрика.
Відповів австрійцям новачок “Шахтаря” Густаво-Бланко-Лещук. На 28-ій хвилині український аргентинець після флангового прострілу Зубкова з другої спроби переграв Османа Хаджикіча, заштовхавши м’яч у ворота. Цей гол для Густаво став першим у футболці “Шахтаря”.
Втім австрійці із таким порядком речей виявились незгодні — і під кінець тайму організували другий гол — Кевін Фрізенбіхлер в дотик замкнув передачу з флангу. Кіпер “Шахтаря” свою команду не врятував.
Відігруватись у другому таймі вийшов наступний склад “Шахтаря”: Микита Шевченко, Марсіо Азеведо, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Василь Кобін, Тарас Степаненко (87 Алан Патрік — зворотня заміна), В’ячеслав Танковський, Дентінйьо, Марлос, Алан Патрік (74 Анрій Борячук), Факундо Ферейра.
Вже в дебюті зустрічі “Щахтар” мав хорошу нагоду відігруватись, але Дентіньйо з фланговогу пасу Ферейри, з кількох метрів пробив вище воріт. Марнувати небезпечні моменти за традицією свого співвітчизника продовжив Марсіо Азеведо, який знаходячись прямо перед воротами, чомусь вирішив віддати пас, а не пробивати.
У наступній атаці “Аустрію” врятував вже голкіпер, парирувавши гарматний постріл Кобіна з лінії штрафного майданчика.
Після стартового натиску гірників, гра застрягла у центрі поля, до чергового змарнованого моменту донеччан. Цього разу традицію марнувати моменту підтримав Ферейра, не реалізувавший вихід один на один, у наступній атаці аргентинець, почавши обігрувати воротаря загнав себе із м’ячем у кут, звідки пробити не зміг.
Марнувати свій момент не збирався В’ячеслав Танковський, молодий півзахисник замкнув простріл Кобіна — м’яч після рикошету від стійки залетів у ворота — 2:2. Танковський у кінцівці зустрічі міг стати і героєм матчу, втім потужний постріл з льоту від В’ячеслава пройшов поруч із хрестовиною.
В кінці зустрічі поле був змушений покинути Тарас Степаненко, опорний півзахисник гірників покинув поле накульгуючи, його замінив Алан Патрік, який проводив перший тайм.
Фінальний свисток зафіксував бойову нічию 2:2.
Наступний момент “Шахтар” проведе завтра. У рамках кубку “Atlantic Cup”, гірники поміряються силами із шведським “Норчеппінгом”.