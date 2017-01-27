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Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Аустрией"

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Аустрией"

Киев • УНН

 • 9524 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с Венской "Аустрией" во время своего второго учебно-тренировочного сбора в Португалии, сообщает корреспондент УНН.

На первый тайм Пауло Фоннсека решил выставить состав, который представлял собой сплав опыта и молодости, рядом с опытными Срной, Кучером, Тайсоном, вышли молодые Кудрик, Матвиенко и Зубков. В целом стартовый состав горняков выглядел следующим образом: Олег Кудрик, Дарио Срна, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Максим Малышев, Фред, Александр Зубков, Тайсон, Бернард, Густаво Бланко Лещук.

С первых минут горняки, применяя высокий прессинг и активно перехватывая мяч на половине поля соперника, захватили инициативу. Впрочем достаточно быстро австрийцам удалось выровнять игру, отведя ее подальше от собственных ворот. На четырнадцатой минуте второй гол за первую команду "Шахтера" в своей карьере мог провести молодой Александр Зубков, полузащитник замыкал фланговую передачу Срны, но мяч прошел в нескольких сантиметрах от стойки ворот Хаджикича.

"Не забиваешь ты - забивают тебе" - это правило прекрасно знают игроки "Аустрии" - на 18-й минуте австрийцы выбежали в быструю контратаку - Пирес прошел по левому флангу и прострелил, потом подобрал мяч в штрафной и выложил точно на ногу Грюнвальду, которому оставалось только не промахнуться. Через несколько минут горняки могли пропустить и второй мяч, опасность снова пришла с левого фланга - Фризенбихлер выполнил подачу, которую замыкал Венату, но из выгодной позиции бразилец не попал в ближний угол ворот Олега Кудрика.

Ответил австрийцам новичок "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук. На двадцать восьмой минуте украинский аргентинец после флангового прострела Зубкова со второй попытки переиграл Хаджикича, затолкав мяч в ворота. Этот гол для Густаво стал первым в футболке "Шахтера".

Впрочем австрийцы с таким порядком вещей оказались не согласны - и под конец тайма организовали второй гол - Кевин Фризенбихлер в касание замкнул передачу с фланга. Кипер "Шахтера" свою команду не спас.

Отыгрываться во втором тайме вышел следующий состав "Шахтера": Никита Шевченко, Марсио Азеведо, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Василий Кобин, Тарас Степаненко (87 Алан Патрик - обратная замена), Вячеслав Танковский, Дентинйьо, Марлос, Алан Патрик (74 Анрий Борячук), Факундо Феррейра.

Уже в дебюте встречи "Щахтар" имел хорошую возможность отыгрываться, но Дентиньо с флангового паса Ферейры, с нескольких метров пробил выше ворот. Тратить опасные моменты по традиции своего соотечественника продолжил Марсио Азеведо, который находясь прямо перед воротами, решил отдать пас, а не пробивать.

В следующей атаке "Аустрию" спас уже голкипер, парируя пушечный выстрел Кобина с линии штрафной.
После стартового натиска горняков, игра застряла в центре поля, до очередного потерянного момента дончан. На этот раз традицию тратить момент поддержал Феррейра, не реализовав выход один на один, в следующей атаке аргентинец, начав обыгрывать вратаря загнал себя с мячом в угол, откуда пробить не смог.

Тратить свой момент не собирался Вячеслав Танковский, молодой полузащитник замкнул прострел Кобина - мяч после рикошета от штанги залетел в ворота - 2:2. Танковский в концовке встречи мог стать и героем матча, впрочем мощный выстрел с лету от Вячеслава прошел рядом с крестовиной.

В конце встречи поле был вынужден покинуть Тарас Степаненко, опорный полузащитник горняков покинул поле прихрамывая, его заменил Алан Патрик, который проводил первый тайм.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2.

Следующий момент "Шахтер" проведет завтра. В рамках кубка "Atlantic Cup", горняки померяются силами со шведским "Норчеппингом".

Украинские Национальные Новости

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