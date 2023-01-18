Донецька область: окупанти поранили двох мирних жителів

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"За 17 січня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці", - йдеться в повідомленні.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Сєверному. Ще 1 людина в області дістала поранення.