Донецька область: окупанти поранили двох мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За 17 січня російські окупанти поранили двох мирних жителів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"За 17 січня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці", - йдеться в повідомленні.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Сєверному. Ще 1 людина в області дістала поранення.