Донецкая область: оккупанты ранили двух мирных жителей

Цитата

"За 17 января россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте и Орловке", - говорится в сообщении.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Северном. Еще 1 человек в области получил ранения.