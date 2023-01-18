Донецкая область: оккупанты ранили двух мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. За 17 января российские оккупанты ранили двух мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 17 января россияне ранили 2 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте и Орловке", - говорится в сообщении.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Северном. Еще 1 человек в области получил ранения.