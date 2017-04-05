Донецька фільтрувальна станція знову припинила роботу - В.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через обстріли бойовиків розташована біля Авдіївки Донецька фільтрувальна станція знову припинила свою роботу, поранений мирний житель. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки. Стара частина міста, вул.Шевченка, 75. Чоловік, 1955 року народження, отримав осколкове поранення плеча. Під час обстрілу займався справами в огороді. Станом на 20.00 Донецька фільтровальна станція не працює”, — повідомив він.