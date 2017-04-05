Донецкая фильтровальная станция снова прекратила работу - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Из-за обстрелов боевиков расположена у Авдеевки Донецкая фильтровальная станция снова прекратила свою работу, ранен мирный житель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
“Боевики не прекращают обстрелов Авдеевки. Старая часть города, ул.Шевченко, 75 Мужчина, 1955 года рождения, получил осколочное ранение плеча. Во время обстрела занимался делами в огороде. По состоянию на 20.00 Донецкая фильтровальной станция не работает”, — сообщил он.