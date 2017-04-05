Донецкая фильтровальная станция снова прекратила работу - В.Аброськин

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Из-за обстрелов боевиков расположена у Авдеевки Донецкая фильтровальная станция снова прекратила свою работу, ранен мирный житель. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.