Донецька фільтрувальна станція відновила роботу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Робота на Донецькій фільтрувальній станції була відновлена. Про це УНН повідомила речниця Донецької військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко.
"Зранку бригади робітників, співробітники ДСНС та спостерігачі виїхали на станцію. Вже о 15:00 вдалося запустити Донецьку фільтрувальну станцію", - повідомила Ігнатченко.
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Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила свою роботу у середу, 18 квітня.
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Як раніше повідомляв УНН, 17 квітня під обстріл потрапив автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії. Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу у середу, 18 квітня.