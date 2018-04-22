Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

"Утром бригады рабочих, сотрудники ГСЧС и наблюдатели выехали на станцию. Уже в 15:00 удалось запустить Донецкую фильтровальную станцию", - сообщила Игнатченко.

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Напомним, Донецкая фильтровальная станция временно остановила свою работу в среду, 18 апреля.

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Как ранее сообщал УНН, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании. Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.