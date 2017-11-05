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Донецька фільтрувальна станція пошкоджена внаслідок обстрілів

Донецька фільтрувальна станція пошкоджена внаслідок обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Пошкодження Донецької фільтрувальної станції внаслідок обстрілів може привезти до загибелі людей в радіусі 200 метрів. Про це заявив Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік, передає УНН.

“Ми рішуче засуджуємо обстріл Донецької фільтрувальної станції, який відбувся в ніч на 4 листопада. Ми підкреслюємо, що пошкодження тільки однією з девятісоткілограммових ємностей високотоксичного газоподібного хлору для очищення води, що зберігаються на об’єкті, може привести до загибелі людей в радіусі 200 метрів, включаючи обслуговуючий персонал станції, і серйозно порушити постачання води для майже 350 тис. людей по обидва боки від лінії зіткнення”, — заявив М.Сайдік.

Він також наголосив на тому щоб сторони припинили обстріли цивільної інфраструктури та створили зони безпеки навколо цих об’єктів.

Нагадаємо, 1 листопада, у районі Донецькій фільтрувальній станції місія ОБСЄ зафіксувала вогневу активність, зокрема, 12 снарядів із заходу на схід і 18 — із північного заходу на південний схід. А також, 20 снарядів було зафіксовано на відстані близько 1 км на півдні від зазначеної станції.

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