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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39302 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106831 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100015 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102982 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102579 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 84343 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Донецкая фильтровальная станция повреждена в результате обстрелов

Донецкая фильтровальная станция повреждена в результате обстрелов

Киев  •  УНН

 • 15787 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Повреждение Донецкой фильтровальной станции в результате обстрелов может привезти к гибели людей в радиусе 200 метров. Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик, передает УНН.

"Мы решительно осуждаем обстрел Донецкой фильтровальной станции, который произошел в ночь на 4 ноября. Мы подчеркиваем, что повреждения только одной из девятисоткилограммових емкостей высокотоксичного газообразного хлора для очистки воды, хранящихся на объекте, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров, включая обслуживающий персонал станции, и серьезно нарушить снабжение водой для почти 350 тысяч человек по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил М.Сайдик.

Он также отметил чтобы стороны прекратили обстрелы гражданской инфраструктуры и создали зоны безопасности вокруг этих объектов.

Напомним, 1 ноября, в районе Донецкой фильтровальной станции миссия ОБСЕ зафиксировала огневую активность , в частности, 12 снарядов с запада на восток и 18 - с северо-запада на юго-восток. А также, 20 снарядов было зафиксировано на расстоянии около 1 км к югу от указанной станции.

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