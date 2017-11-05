Донецкая фильтровальная станция повреждена в результате обстрелов

"Мы решительно осуждаем обстрел Донецкой фильтровальной станции, который произошел в ночь на 4 ноября. Мы подчеркиваем, что повреждения только одной из девятисоткилограммових емкостей высокотоксичного газообразного хлора для очистки воды, хранящихся на объекте, может привести к гибели людей в радиусе 200 метров, включая обслуживающий персонал станции, и серьезно нарушить снабжение водой для почти 350 тысяч человек по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил М.Сайдик.

Он также отметил чтобы стороны прекратили обстрелы гражданской инфраструктуры и создали зоны безопасности вокруг этих объектов.

Напомним, 1 ноября, в районе Донецкой фильтровальной станции миссия ОБСЕ зафиксировала огневую активность , в частности, 12 снарядов с запада на восток и 18 - с северо-запада на юго-восток. А также, 20 снарядов было зафиксировано на расстоянии около 1 км к югу от указанной станции.